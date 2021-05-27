Путин рассказал о государственных испытаниях лёгкого транспортника Ил-112

Владимир Путин заявил о завершении испытаний лёгкого транспортника Ил-112. Видео © LIFE

В России завершаются государственные испытания лёгкого транспортного самолёта Ил-112. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

"Завершаются госиспытания лёгкого транспортника Ил-112, в текущем году будет поставлено два самолёта", — сказал глава государства, выступая на совещании по оборонной тематике.

Путин также добавил, что Министерству обороны требуется гораздо большее число военно-транспортных самолётов и вертолётов.