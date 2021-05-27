Путин рассказал о государственных испытаниях лёгкого транспортника Ил-112
Глава России отметил, что уже в текущем году будет поставлено два таких летательных аппарата.
Владимир Путин заявил о завершении испытаний лёгкого транспортника Ил-112. Видео © LIFE
В России завершаются государственные испытания лёгкого транспортного самолёта Ил-112. Об этом сообщил президент Владимир Путин.
"Завершаются госиспытания лёгкого транспортника Ил-112, в текущем году будет поставлено два самолёта", — сказал глава государства, выступая на совещании по оборонной тематике.
Путин также добавил, что Министерству обороны требуется гораздо большее число военно-транспортных самолётов и вертолётов.
Ранее российский лидер заявил о необходимости постоянной высокой боеготовности ВС России. Президент отметил, что существуют потенциальные риски для безопасности страны, в том числе у её границ.
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