Лавров призвал не путать тему урегулирования в Донбассе со скандалом вокруг лайнера Ryanair

Российская сторона рассчитывает, что Украина не будет использовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair, чтобы увильнуть от выполнения минских договорённостей. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы всё-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия, как соавторы минских договорённостей, не позволят этого сделать", — указал министр.

Вместе с тем Лавров напомнил, что белорусские власти "с первых же минут после инцидента заявили о своей готовности к открытому расследованию", предоставлению всей информации и необходимых материалов.