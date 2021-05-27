Лавров призвал не путать тему урегулирования в Донбассе со скандалом вокруг лайнера Ryanair
А странам Запада, по мнению российского министра иностранных дел, пора бы перестать демонизировать Белоруссию.
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Российская сторона рассчитывает, что Украина не будет использовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair, чтобы увильнуть от выполнения минских договорённостей. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Я бы всё-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия, как соавторы минских договорённостей, не позволят этого сделать", — указал министр.
Вместе с тем Лавров напомнил, что белорусские власти "с первых же минут после инцидента заявили о своей готовности к открытому расследованию", предоставлению всей информации и необходимых материалов.
"Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу", — заключил глава российской дипломатии.
Напомним, что после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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