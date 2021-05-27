Главы МИД стран G7 призвали к немедленному освобождению Протасевича

G7 будет добиваться ответственности властей Белоруссии за инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в Минске, в том числе через ограничительные меры. Об этом сказано в заявлении глав внешнеполитических ведомств государств "Большой семёрки".

Дипломаты призвали к немедленному освобождению сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, других журналистов и политических заключённых.

"Мы, главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединённого Королевства и Соединённых Штатов Америки, а также верховный представитель ЕС самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей, задержавших независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу, принудив 23 мая к посадке в Минске борт FR4978, которым они летели", — указано в коммюнике.

Дипломаты подчеркнули, что активизируют усилия, а при необходимости введут ограничительные меры для привлечения властей Белоруссии к ответственности "за их действия".