Главы МИД стран G7 призвали к немедленному освобождению Протасевича
Дипломаты осудили действия белорусских властей в связи с инцидентом с лайнером авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в Минске.
Фото © Instagram / roma_protez
G7 будет добиваться ответственности властей Белоруссии за инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в Минске, в том числе через ограничительные меры. Об этом сказано в заявлении глав внешнеполитических ведомств государств "Большой семёрки".
Дипломаты призвали к немедленному освобождению сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, других журналистов и политических заключённых.
"Мы, главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединённого Королевства и Соединённых Штатов Америки, а также верховный представитель ЕС самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей, задержавших независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу, принудив 23 мая к посадке в Минске борт FR4978, которым они летели", — указано в коммюнике.
Дипломаты подчеркнули, что активизируют усилия, а при необходимости введут ограничительные меры для привлечения властей Белоруссии к ответственности "за их действия".
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Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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