Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Главы МИД стран G7 призвали к немедленному освобождению Протасевича

Дипломаты осудили действия белорусских властей в связи с инцидентом с лайнером авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в Минске.

27 мая, 13:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/roma_protez/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roma_protez</a></p>

Фото © Instagram / roma_protez

G7 будет добиваться ответственности властей Белоруссии за инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в Минске, в том числе через ограничительные меры. Об этом сказано в заявлении глав внешнеполитических ведомств государств "Большой семёрки".

Дипломаты призвали к немедленному освобождению сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, других журналистов и политических заключённых.

"Мы, главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединённого Королевства и Соединённых Штатов Америки, а также верховный представитель ЕС самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей, задержавших независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу, принудив 23 мая к посадке в Минске борт FR4978, которым они летели", — указано в коммюнике.

Дипломаты подчеркнули, что активизируют усилия, а при необходимости введут ограничительные меры для привлечения властей Белоруссии к ответственности "за их действия".

"Он был с нами в Широкино, получил ранения": Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину в Донбассе

"Он был с нами в Широкино, получил ранения": Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину в Донбассе

Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава офиса Зеленского предложил провести срочную встречу в "нормандском формате"

13 мая, 21:35

Лавров призвал не путать тему урегулирования в Донбассе со скандалом вокруг лайнера Ryanair

сегодня в 13:06

Экс-депутат Рады предложил Кравчуку перенести площадку переговоров по Донбассу в Донецк или Луганск

сегодня в 11:44

"Компактная, но эффективная": Путин рассказал, какой должна быть современная российская армия

сегодня в 13:06

Лавров: Не Кравчуку решать, как дальше будет работать контактная группа по Донбассу

сегодня в 13:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1