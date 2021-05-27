Российский истребитель сопроводил патрульный самолёт Норвегии над Баренцевым морем
Нарушения госграницы РФ допущено не было. После разворота иностранного летательного аппарата российский экипаж вернулся на аэродром базирования.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота второй день подряд вылетал на сопровождение самолёта базовой патрульной авиации P-3C Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
Отмечается, что 27 мая российские средства ПВО обнаружили над акваторией моря цель, приближающуюся к государственной границе России. Истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для её распознавания, экипаж российского истребителя сопроводил самолёт Норвегии над Баренцевым морем.
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В пресс-службе добавили, что нарушения госграницы РФ допущено не было. После разворота иностранного летательного аппарата МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
Накануне, 26 мая, Северный флот также сообщал, что МиГ-31 поднимался для сопровождения самолёта Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем.
Ранее Лайф рассказывал, что в России разрабатывают первый однодвигательный сверхзвуковой истребитель-"невидимку". Самолёт будет иметь сниженную радиолокационную заметность, а его максимальная скорость полёта составит более двух скоростей звука.
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