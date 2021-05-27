Врач объяснил россиянам, чем так опасен сок борщевика

Сам по себе борщевик не представляет опасности для человека, а вот серьёзный вред организму может нанести его ядовитый сок. Об этом рассказал заведующий ожоговым отделением краевой клинической больницы № 1 имени профессора С.В. Очаповского Минздрава Краснодарского края Сергей Богданов.

"Если провести листом борщевика по коже, сразу будет химический ожог и поражение. Обычно страдают внутренние поверхности плеч, бёдер, открытые участки тела, там, где кожа более нежная", — рассказал медик в интервью телеканалу "Звезда".

Богданов отметил, что термальные ожоги борщевика особенно тяжело переносят дети, поскольку у них тонкая кожа, а следовательно, достаточно немного прикоснуться к сорняку, чтобы поражение стало глубоким. Если же человек был поражён борщевиком, врач советует хорошо промыть рану водой, далее необходимо смазать её гормональными кремами, а после уже можно использовать антибактериальные препараты.