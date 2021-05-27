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Врач объяснил россиянам, чем так опасен сок борщевика

Ожоги от сорняка особенно тяжело переносят дети, поскольку у них тонкая кожа — достаточно немного прикоснуться к сорняку, чтобы поражение стало глубоким, отметил медик.

27 мая, 12:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сам по себе борщевик не представляет опасности для человека, а вот серьёзный вред организму может нанести его ядовитый сок. Об этом рассказал заведующий ожоговым отделением краевой клинической больницы № 1 имени профессора С.В. Очаповского Минздрава Краснодарского края Сергей Богданов.

"Если провести листом борщевика по коже, сразу будет химический ожог и поражение. Обычно страдают внутренние поверхности плеч, бёдер, открытые участки тела, там, где кожа более нежная", рассказал медик в интервью телеканалу "Звезда".

В России за борщевиком начнут охотиться дроны

В России за борщевиком начнут охотиться дроны

Богданов отметил, что термальные ожоги борщевика особенно тяжело переносят дети, поскольку у них тонкая кожа, а следовательно, достаточно немного прикоснуться к сорняку, чтобы поражение стало глубоким. Если же человек был поражён борщевиком, врач советует хорошо промыть рану водой, далее необходимо смазать её гормональными кремами, а после уже можно использовать антибактериальные препараты.

Напомним, что с прошлого года собственников участков, на которых обнаружен борщевик, могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей за бездействие по борьбе с сорняком. При этом государство выделяет субсидии на уничтожение борщевика: за освобождение 1 га площади от борщевика можно получить до 18 тысяч рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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