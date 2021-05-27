Халатность газовщика и открытый вентиль: Лайф узнал новые подробности по делу о взрыве газа под Нижним Новгородом
К трагедии, в результате которой погиб ребёнок, привела тотальная безответственность сотрудников газовой компании.
Скриншот © LIFE
Нижегородский газовщик, который устанавливал оборудование в квартире на первом этаже дома в селе Маргуша, не проверил ни одной квартиры на предмет утечек и спокойно ушёл по своим делам. Как Лайфу рассказал источник, в это же время в квартире на третьем этаже был открыт вентиль, в результате чего газ пошёл в квартиру и произошёл взрыв.
Наш собеседник отметил, что в ходе следствия были опрошены все жильцы дома. Они сообщили, что 69-летний мастер службы внутридомового газового оборудования Алексей Х. после проведения работ в квартире на первом этаже не проверил весь стояк. Сам же мужчина утверждает, что провёл обход, но якобы не смог попасть в одну квартиру на третьем этаже (где позже произошёл взрыв).
На допросе хозяйка той квартиры, 64-летняя Ирина Юдина, на вопрос, почему был открыт вентиль, пояснила следователям, что газ в её жильё провели в 2020 году, а после установки она ничего не трогала. При этом, как утверждает источник, проверка газовщиков, которые устанавливали гребёнку, показала, что всё было сделано согласно инструкции. Тогда следователи попросили Юдину нарисовать, как в её понимании выглядит закрытый вентиль. Она нарисовала конструкцию в положении вниз, что на самом деле является открытым положением. То есть, получается, что с женщиной никто не проводил инструктаж при монтаже газового оборудования.
На данный момент правоохранители продолжают расследование уголовного дела. По указанию губернатора Нижегородской области пострадавшим будет возмещена стоимость жилья и уничтоженного имущества. Отмечается, что только две семьи воспользовались манёвренным фондом, а остальные живут у родни или знакомых.
Напомним, взрыв прогремел вечером 19 апреля. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этаже. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Позднее по факту взрыва дома под Нижним Новгородом задержали сотрудников газовой службы.
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