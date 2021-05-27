Нижегородский газовщик, который устанавливал оборудование в квартире на первом этаже дома в селе Маргуша, не проверил ни одной квартиры на предмет утечек и спокойно ушёл по своим делам. Как Лайфу рассказал источник, в это же время в квартире на третьем этаже был открыт вентиль, в результате чего газ пошёл в квартиру и произошёл взрыв.

Наш собеседник отметил, что в ходе следствия были опрошены все жильцы дома. Они сообщили, что 69-летний мастер службы внутридомового газового оборудования Алексей Х. после проведения работ в квартире на первом этаже не проверил весь стояк. Сам же мужчина утверждает, что провёл обход, но якобы не смог попасть в одну квартиру на третьем этаже (где позже произошёл взрыв).

На допросе хозяйка той квартиры, 64-летняя Ирина Юдина, на вопрос, почему был открыт вентиль, пояснила следователям, что газ в её жильё провели в 2020 году, а после установки она ничего не трогала. При этом, как утверждает источник, проверка газовщиков, которые устанавливали гребёнку, показала, что всё было сделано согласно инструкции. Тогда следователи попросили Юдину нарисовать, как в её понимании выглядит закрытый вентиль. Она нарисовала конструкцию в положении вниз, что на самом деле является открытым положением. То есть, получается, что с женщиной никто не проводил инструктаж при монтаже газового оборудования.