Актёр из "Марша Турецкого" избил мужчину возле ресторана в Москве
Константин прижал соперника к земле и начал душить. Мотивы его поступка пока не известны.
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В Москве, на Страстном бульваре, актёр сериалов и кино Константин Котляров избил мужчину около одного из ресторанов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Стало известно, что драка произошла у заведения "Сандал". Причины случившегося неизвестны. Очевидцы заметили, как Котляров душил соперника, лежавшего на земле. Они вызвали полицию и скорую помощь. Котляров в результате драки заработал ссадины и ушиб головы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Выпускник ВГИКа Константин Котляров известен широкой публике по ролям в сериалах, фильмах и театральных спектаклях. В частности, его можно увидеть в "Марше Турецкого", "Карпове" и "Утомлённых солнцем — 2".
Ранее массовая драка произошла в Грузии между местными азербайджанцами и сванами (грузинскими горцами), в ход пошла даже кувалда. Несколько человек серьёзно пострадали.
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