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Актёр из "Марша Турецкого" избил мужчину возле ресторана в Москве

Константин прижал соперника к земле и начал душить. Мотивы его поступка пока не известны.

27 мая, 12:19
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/5566/foto/154877/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Фото © kino-teatr.ru

В Москве, на Страстном бульваре, актёр сериалов и кино Константин Котляров избил мужчину около одного из ресторанов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Стало известно, что драка произошла у заведения "Сандал". Причины случившегося неизвестны. Очевидцы заметили, как Котляров душил соперника, лежавшего на земле. Они вызвали полицию и скорую помощь. Котляров в результате драки заработал ссадины и ушиб головы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Выпускник ВГИКа Константин Котляров известен широкой публике по ролям в сериалах, фильмах и театральных спектаклях. В частности, его можно увидеть в "Марше Турецкого", "Карпове" и "Утомлённых солнцем — 2".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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