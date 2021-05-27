Актёр из "Марша Турецкого" избил мужчину возле ресторана в Москве

В Москве, на Страстном бульваре, актёр сериалов и кино Константин Котляров избил мужчину около одного из ресторанов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Стало известно, что драка произошла у заведения "Сандал". Причины случившегося неизвестны. Очевидцы заметили, как Котляров душил соперника, лежавшего на земле. Они вызвали полицию и скорую помощь. Котляров в результате драки заработал ссадины и ушиб головы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Выпускник ВГИКа Константин Котляров известен широкой публике по ролям в сериалах, фильмах и театральных спектаклях. В частности, его можно увидеть в "Марше Турецкого", "Карпове" и "Утомлённых солнцем — 2".