Правозащитник усомнился в огромных зарплатах заключённых в России

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что никогда не сталкивался с тем, чтобы заключённые в РФ зарабатывали по несколько сотен тысяч в месяц. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом "360".

"Никогда я не слышал о таких заработных платах. За три года я прошёл сотни раз с проверками учреждения ФСИН, сотни и сотни раз, и ни от одного заключённого я не слышал, чтобы он получал подобного рода денежные средства. В среднем люди, которые показывали квитки, получали на руки от трёх до семи тысяч рублей. <…> Это в любом случае меньше МРОТ", — сказал правозащитник.

Он отметил, что, вероятно, размер выплат может превышать 200 тысяч рублей, если считать общую сумму за год.