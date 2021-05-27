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Правозащитник усомнился в огромных зарплатах заключённых в России

Выплаты, которые получают осуждённые, отбывающие наказание, недотягивают до уровня МРОТ, указал Мельников.

27 мая, 12:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что никогда не сталкивался с тем, чтобы заключённые в РФ зарабатывали по несколько сотен тысяч в месяц. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом "360".

"Никогда я не слышал о таких заработных платах. За три года я прошёл сотни раз с проверками учреждения ФСИН, сотни и сотни раз, и ни от одного заключённого я не слышал, чтобы он получал подобного рода денежные средства. В среднем люди, которые показывали квитки, получали на руки от трёх до семи тысяч рублей. <…> Это в любом случае меньше МРОТ", — сказал правозащитник.

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Он отметил, что, вероятно, размер выплат может превышать 200 тысяч рублей, если считать общую сумму за год.

Ранее Лайф рассказывал, что во ФСИН раскрыли зарплаты заключённых. Так, согласно данным ведомства, отбывающие наказание в Белгородской области всего за несколько месяцев могут стать миллионерами. При этом не уточняется, кем нужно трудиться, чтобы получать столь высокие выплаты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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