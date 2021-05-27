Правозащитник усомнился в огромных зарплатах заключённых в России
Выплаты, которые получают осуждённые, отбывающие наказание, недотягивают до уровня МРОТ, указал Мельников.
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Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что никогда не сталкивался с тем, чтобы заключённые в РФ зарабатывали по несколько сотен тысяч в месяц. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом "360".
"Никогда я не слышал о таких заработных платах. За три года я прошёл сотни раз с проверками учреждения ФСИН, сотни и сотни раз, и ни от одного заключённого я не слышал, чтобы он получал подобного рода денежные средства. В среднем люди, которые показывали квитки, получали на руки от трёх до семи тысяч рублей. <…> Это в любом случае меньше МРОТ", — сказал правозащитник.
Он отметил, что, вероятно, размер выплат может превышать 200 тысяч рублей, если считать общую сумму за год.
Ранее Лайф рассказывал, что во ФСИН раскрыли зарплаты заключённых. Так, согласно данным ведомства, отбывающие наказание в Белгородской области всего за несколько месяцев могут стать миллионерами. При этом не уточняется, кем нужно трудиться, чтобы получать столь высокие выплаты.
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