Суд по жалобе на задержание россиянки Сапеги в Минске назначен на пятницу
Девушке может грозить до 12 лет тюрьмы по обвинению в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".
София Сапега. Фото © Соцсети
Суд Партизанского района Минска рассмотрит жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги в первой половине дня в пятницу, 28 мая. Об этом сообщил журналистам адвокат задержанной россиянки Александр Филанович.
"Судебное обжалование задержания назначено на завтра, в первой половине дня. Пока без комментариев", — заявил защитник.
Напомним, что Софью Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси". Ранее в МИД рассказали, что все просьбы бытового характера по условиям содержания россиянки в белорусском СИЗО были удовлетворены, никаких жалоб София более не высказывала.
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Лайф уже сообщал, что Софии грозит дело по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Белоруссии. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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