Экс-депутат Рады предложил Кравчуку перенести площадку переговоров по Донбассу в Донецк или Луганск
Если бывший президент Украины хочет услышать мнение простых людей, то улицы этих городов подойдут для такой цели, пояснил Владимир Олейник.
Фото © ТАСС
Ожидаемым является заявление первого президента Украины и главы делегации страны на переговорах по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости сменить площадку переговоров с Минска на что-то другое. Таким мнением в эфире радио Sputnik поделился украинский политик Владимир Олейник.
"Это ожидаемое заявление, потому что Кравчук и раньше бредил этой идеей. Возникает вопрос: надо передвигать переговорную площадку дальше от конфликта или ближе к конфликту? Передвигать площадку надо в сторону Донбасса. Не нравится Донецк — есть линия разграничения. Вот это было бы оптимально. Но нет, ему подавайте Европу. Я понимаю: Кравчуку от этого будет хорошо, только людям в Донбассе — хуже", — объяснил бывший депутат Верховной рады.
По словам Олейника, правильнее передвинуть площадку в сторону Донбасса, поскольку Кравчук "всегда хотел услышать мнение простых жителей" региона. Если политик не желает беседовать с "террористами", то в таком случае улицы Донецка или Луганска подойдут в качестве места для переговоров.
"Не хотите разговаривать с теми, кого называете террористами, — выйдите на улицу, поговорите с пенсионерами, с шахтёрами о том, что они думают. И, если хотите жить вместе, найдите точки соприкосновения", — подчеркнул Олейник.
Напомним, Леонид Кравчук считает, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе из-за ситуации вокруг Белоруссии. Киев будет искать новое место для проведения переговоров и обратится с этим вопросом ко всем сторонам саммита, в первую очередь — к ОБСЕ.
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