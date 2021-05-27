Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 миллионов рублей за отказ удалить запрещённый контент
В отношении компании было составлено девять протоколов, дела об административном правонарушении рассматривает Таганский суд.
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Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 миллионов рублей за отказ от удаления запрещённого контента. Видео © LIFE
Сегодня Таганский районный суд Москвы оштрафовал "Твиттер" на 19 миллионов рублей за неудаление контента, запрещённого российским законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Как ранее пояснили в Роспотребнадзоре, протоколы против "Твиттера" и других социальных сетей касаются публикаций с призывами о выходе на недавние несогласованные акции протеста.
"Организация Twitter Inc признана виновной по административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен", — сказано в сообщении.
Как уточняется, суд рассмотрел протоколы и вынес решения о штрафах на общую сумму в 19 миллионов рублей.
Напомним, что ранее за отказ удалить запрещённый контент суд в Москве оштрафовал компании Facebook (на 26 миллионов рублей) и Google (на четыре миллиона). А ещё мы писали, что Google и YouTube могут попасть под санкции в России из-за политической рекламы на территории РФ.
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