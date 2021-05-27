Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 миллионов рублей за отказ удалить запрещённый контент

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 миллионов рублей за отказ от удаления запрещённого контента. Видео © LIFE

Сегодня Таганский районный суд Москвы оштрафовал "Твиттер" на 19 миллионов рублей за неудаление контента, запрещённого российским законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как ранее пояснили в Роспотребнадзоре, протоколы против "Твиттера" и других социальных сетей касаются публикаций с призывами о выходе на недавние несогласованные акции протеста.

"Организация Twitter Inc признана виновной по административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен", — сказано в сообщении.

Как уточняется, суд рассмотрел протоколы и вынес решения о штрафах на общую сумму в 19 миллионов рублей.