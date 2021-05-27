"Тема поднята, обсуждается": В Совфеде оценили готовность Минтруда изучить предложения по четырёхдневной рабочей неделе
Необходима тщательная проработка этой темы. Данный вопрос нельзя считать уже решённым или моментально осуществимым, указал парламентарий Рязанский.
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Вопрос о введении в России четырёхдневной рабочей недели может быть рассмотрен в "пилотном проекте". Эта тема связана со многими процессами, потому нужна более предметная проработка. Таким мнением с Лайфом поделился глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Эта тема связана со многими процессами, вопрос серьёзных экономических расчётов. Ещё не было сформулированных предложений, но то, что тема поднята и она обсуждается — это совершенно очевидно. На сегодняшний день никто не сможет дать ответ, насколько это ближайшая перспектива, но ничто не вечно, изменения надо рассматривать. Сейчас говорить о том, что это вопрос решённый, или то, что он решится мгновенно, нельзя", — объяснил сенатор.
По словам Рязанского, скорее всего, такие предложения начнут рассматриваться в "пилотном проекте". Необходима проработка этого вопроса, указал парламентарий.
"Возможно, что будет рассматриваться в каком-то пилотном проекте. Начать с определённой категории граждан, у которых уважительные причины сократить своё присутствие на рабочем месте: молодые мамы, социальные учреждения и так далее. Это вопросы, требующие дальнейшей проработки", — отметил Рязанский.
Напомним, в Минтруде заявили о готовности рассмотреть возможность четырёхдневной рабочей недели. Все поступающие инициативы изучаются ведомством.
Ранее экс-президент РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Медведев и до этого заявлял, что считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной самой по себе и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, так как будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к этому.
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