Вопрос о введении в России четырёхдневной рабочей недели может быть рассмотрен в "пилотном проекте". Эта тема связана со многими процессами, потому нужна более предметная проработка. Таким мнением с Лайфом поделился глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Эта тема связана со многими процессами, вопрос серьёзных экономических расчётов. Ещё не было сформулированных предложений, но то, что тема поднята и она обсуждается — это совершенно очевидно. На сегодняшний день никто не сможет дать ответ, насколько это ближайшая перспектива, но ничто не вечно, изменения надо рассматривать. Сейчас говорить о том, что это вопрос решённый, или то, что он решится мгновенно, нельзя", — объяснил сенатор.

По словам Рязанского, скорее всего, такие предложения начнут рассматриваться в "пилотном проекте". Необходима проработка этого вопроса, указал парламентарий.

"Возможно, что будет рассматриваться в каком-то пилотном проекте. Начать с определённой категории граждан, у которых уважительные причины сократить своё присутствие на рабочем месте: молодые мамы, социальные учреждения и так далее. Это вопросы, требующие дальнейшей проработки", — отметил Рязанский.