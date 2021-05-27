Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении ковида

Компания Facebook объявила о том, что не будет удалять публикации об искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщил представитель IT-гиганта в беседе с телеканалом ABC News.

"В свете продолжающихся расследований происхождения CoViD-19, консультируясь с экспертами в сфере общественного здравоохранения, мы больше не будем удалять публикации об искусственном происхождении CoViD-19 из наших приложений", — заявили в компании.

В Facebook отметили, что будут корректировать свои правила пользования ресурсом в зависимости от обновляемой информации и трендов. Компания активно сотрудничает с экспертами в области здравоохранения.