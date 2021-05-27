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Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении ковида

Компания активно сотрудничает с экспертами в сфере общественного здравоохранения и следит за новой информацией об инфекции.

27 мая, 12:09
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Компания Facebook объявила о том, что не будет удалять публикации об искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщил представитель IT-гиганта в беседе с телеканалом ABC News.

"В свете продолжающихся расследований происхождения CoViD-19, консультируясь с экспертами в сфере общественного здравоохранения, мы больше не будем удалять публикации об искусственном происхождении CoViD-19 из наших приложений", — заявили в компании.

В Facebook отметили, что будут корректировать свои правила пользования ресурсом в зависимости от обновляемой информации и трендов. Компания активно сотрудничает с экспертами в области здравоохранения.

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Напомним, что евродепутаты от Италии ранее заявили, что Facebook ограничивает свободу самовыражения пользователей, занимаясь активной цензурой их публикаций на своём ресурсе. Компания, в частности, блокирует ту информацию о коронавирусе и вакцинах, которая идёт вразрез с интересами акционеров, владеющих долями в фармацевтическом бизнесе.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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