Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении ковида
Компания активно сотрудничает с экспертами в сфере общественного здравоохранения и следит за новой информацией об инфекции.
Фото © Shutterstock
Компания Facebook объявила о том, что не будет удалять публикации об искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщил представитель IT-гиганта в беседе с телеканалом ABC News.
"В свете продолжающихся расследований происхождения CoViD-19, консультируясь с экспертами в сфере общественного здравоохранения, мы больше не будем удалять публикации об искусственном происхождении CoViD-19 из наших приложений", — заявили в компании.
В Facebook отметили, что будут корректировать свои правила пользования ресурсом в зависимости от обновляемой информации и трендов. Компания активно сотрудничает с экспертами в области здравоохранения.
Напомним, что евродепутаты от Италии ранее заявили, что Facebook ограничивает свободу самовыражения пользователей, занимаясь активной цензурой их публикаций на своём ресурсе. Компания, в частности, блокирует ту информацию о коронавирусе и вакцинах, которая идёт вразрез с интересами акционеров, владеющих долями в фармацевтическом бизнесе.
Лента новостей
В Петербурге сотрудник института Росгвардии устроил в органы участкового, через которого брал взятки от абитуриентов
сегодня в 12:06
Экс-депутат Рады предложил Кравчуку перенести площадку переговоров по Донбассу в Донецк или Луганск
сегодня в 11:44
"Тема поднята, обсуждается": В Совфеде оценили готовность Минтруда изучить предложения по четырёхдневной рабочей неделе
сегодня в 11:32
Комментариев: 0