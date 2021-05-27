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В Петербурге сотрудник института Росгвардии устроил в органы участкового, через которого брал взятки от абитуриентов

Сейчас один из подозреваемых во взяточничестве находится под подпиской о невыезде, а инициатор сговора арестован и помещён в СИЗО.

27 мая, 12:06
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Санкт-Петербурге замначальника факультета по работе с личным составом института Росгвардии, которого в апреле текущего года задержали по подозрению во взяточничестве, сам устроил на службу в органы МВД участкового, через которого позже брал деньги с абитуриентов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В Петербурге по делу о взятке задержали участкового и замначальника факультета института Росгвардии

В Петербурге по делу о взятке задержали участкового и замначальника факультета института Росгвардии

Однако трудоустройство для 28-летнего участкового было не бесплатным — 54-летнему полковнику он заплатил 250 тысяч рублей.

Отмечается, что на данный момент сотрудник института арестован и находится в СИЗО, а его соучастник из правоохранительных органов — под подпиской о невыезде.

Лайф публикует кадры задержания Элджея после полицейской погони в Москве

Лайф публикует кадры задержания Элджея после полицейской погони в Москве

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали двух высокопоставленных сотрудников Росгвардии. Им предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Обстоятельства уголовного дела пока не раскрываются.

Басманный суд Москвы арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

Басманный суд Москвы арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Николай Озеров
Николай Озеров

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