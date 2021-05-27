В Петербурге сотрудник института Росгвардии устроил в органы участкового, через которого брал взятки от абитуриентов

В Санкт-Петербурге замначальника факультета по работе с личным составом института Росгвардии, которого в апреле текущего года задержали по подозрению во взяточничестве, сам устроил на службу в органы МВД участкового, через которого позже брал деньги с абитуриентов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Однако трудоустройство для 28-летнего участкового было не бесплатным — 54-летнему полковнику он заплатил 250 тысяч рублей.

Отмечается, что на данный момент сотрудник института арестован и находится в СИЗО, а его соучастник из правоохранительных органов — под подпиской о невыезде.