В Петербурге сотрудник института Росгвардии устроил в органы участкового, через которого брал взятки от абитуриентов
Сейчас один из подозреваемых во взяточничестве находится под подпиской о невыезде, а инициатор сговора арестован и помещён в СИЗО.
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В Санкт-Петербурге замначальника факультета по работе с личным составом института Росгвардии, которого в апреле текущего года задержали по подозрению во взяточничестве, сам устроил на службу в органы МВД участкового, через которого позже брал деньги с абитуриентов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Однако трудоустройство для 28-летнего участкового было не бесплатным — 54-летнему полковнику он заплатил 250 тысяч рублей.
Отмечается, что на данный момент сотрудник института арестован и находится в СИЗО, а его соучастник из правоохранительных органов — под подпиской о невыезде.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали двух высокопоставленных сотрудников Росгвардии. Им предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Обстоятельства уголовного дела пока не раскрываются.
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