Губернатор Мурманской области рассказал, как в регионе решают главный "рыбный" вопрос Видео © LIFE

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ставший гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать", похвастался успехами своего социального проекта "Наша рыба", призванного обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам. Проект реализуется в двух направлениях: розничная продажа рыбы практически без наценки и еженедельные рыбные ярмарки. Приобрести качественную мурманскую рыбу по ценам на 25–30% ниже рыночных могут жители 13 населённых пунктов Мурманской области в 26 магазинах.

"Сейчас мы с июня запускаем со Дня рыбака ещё такую ярмарку-праздник: по городам области будут ездить красивые фудтраки для того, чтобы люди могли не просто прийти и купить рыбы, а чтобы это было действо, чтобы это был праздник, в том числе в небольших городах нашей области", — рассказал он.

Чибис отметил, что в качестве системного решения сейчас реализуется поддержка тех, кто ловит в прибрежной зоне: уже разработан законопроект, связанный с возможностью рыбакам-любителям легально продавать свою рыбу. Среди жителей Мурманской области таких огромное количество, и каждый из них может в день добыть до 100 килограммов рыбы, а вот легально продать свой улов закон ему не позволяет.

"То есть он и продать не может, и съесть не может, и получается глупая ситуация. Вот мы сейчас договорились, и нас поддерживает правительство, что мы законом федеральным, пока как эксперимент в области, дадим возможность легально людям продавать добытый улов. Тогда гораздо больше будет вот этой локальной местной продукции и в прибрежных посёлках, и на рынках, и в ресторанах, и это позволит на внутреннем рынке жителям области получать ту самую свежую рыбу", — резюмировал Чибис.