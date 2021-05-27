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Зажало нижнюю часть туловища: Очевидица рассказала о спасении водителя "взлетевшего" на столб автобуса в Петербурге

По словам женщины, в момент, когда мужчину вытаскивали из кабины, он был в сознании. На место аварии приехало семь карет скорой помощи.

27 мая, 12:30
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Водителя автобуса, который налетел на фонарный столб и встал на дыбы в Санкт-Петербурге, из кабины доставали спасатели, так как нижняя часть его туловища была зажата. Об этом рассказала очевидица в беседе с телеканалом "360".

"Автобус стоял наклонно — где-то на высоте двух-трёх метров. Спасатели подъехали на специальной машине. Они сняли лобовое стекло и вытащили водителя", — пояснила женщина.

Момент "взлёта" автобуса на фонарный столб в Петербурге попал на видео

Момент "взлёта" автобуса на фонарный столб в Петербурге попал на видео

По её словам, когда водителя доставали из кабины, он был в сознании. Свидетельница отметила, что на место аварии приехало семь скорых, а на носилках унесли трёх человек.

Напомним, авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. В результате ДТП пострадали пешеход, кондуктор, несколько пассажиров и водитель.

В Петербурге прокуратура начала проверку после ДТП с "взлетевшим" на фонарный столб автобусом

В Петербурге прокуратура начала проверку после ДТП с "взлетевшим" на фонарный столб автобусом

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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