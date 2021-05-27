Зажало нижнюю часть туловища: Очевидица рассказала о спасении водителя "взлетевшего" на столб автобуса в Петербурге
По словам женщины, в момент, когда мужчину вытаскивали из кабины, он был в сознании. На место аварии приехало семь карет скорой помощи.
Фото © LIFE
Водителя автобуса, который налетел на фонарный столб и встал на дыбы в Санкт-Петербурге, из кабины доставали спасатели, так как нижняя часть его туловища была зажата. Об этом рассказала очевидица в беседе с телеканалом "360".
"Автобус стоял наклонно — где-то на высоте двух-трёх метров. Спасатели подъехали на специальной машине. Они сняли лобовое стекло и вытащили водителя", — пояснила женщина.
По её словам, когда водителя доставали из кабины, он был в сознании. Свидетельница отметила, что на место аварии приехало семь скорых, а на носилках унесли трёх человек.
Напомним, авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. В результате ДТП пострадали пешеход, кондуктор, несколько пассажиров и водитель.
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