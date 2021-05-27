Владимир Путин рассказал, какой должна быть современная российская армия. Видео © LIFE

Современная российская армия должна быть компактной и в то же время эффективной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по оборонной тематике. Для этого, по его мнению, нужно развивать военно-транспортную авиацию.

"Для нашей страны с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это [развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил] имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", — сказал глава государства на совещании по оборонной тематике.

Также Путин отметил, что вооружённые силы должны быть оснащены высокоточным оружием большой дальности, в частности крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами. Президент указал на то, что Минобороны требуется гораздо больше военно-транспортных самолётов и вертолётов.