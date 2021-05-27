В Иркутске отправили в колонию организаторов научного шоу, на котором дети получили ожоги

Суд в Иркутске приговорил к трём годам и десяти месяцам заключения двух организаторов научно-развлекательного шоу с проведением химических опытов в торговом центре "Комсомолл" летом 2018 года, в ходе которых произошёл взрыв и пожар, а несколько детей получили ожоги. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Приговором суда Наталье и Олегу Соболевым назначено наказание в виде трёх лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей, а ведущему шоу — три года условно", — указали в ведомстве.

1 июня 2018 года в закрытом помещении детского научно-развлекательного центра "Гравитация", который арендовал площадку в ТЦ "Комсомолл", детям и их родителям демонстрировали опыты с применением огня и рассказывали о принципах работы фейерверка. В ходе программы произошло возгорание паровоздушной смеси, что привело к пожару. В результате зрители, сидевшие в первом ряду, получили ожоги различной степени тяжести, а за медицинской помощью обратились восемь детей. Здоровью двоих малышей был нанесён тяжкий вред.

Согласно данным прокуратуры Иркутской области, всего в результате инцидента пострадало 13 человек. Как заявили в пресс-службе ведомства, суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации на общую сумму в шесть миллионов рублей.

При этом уточняется, что директор ООО "Кайзен" Наталья Соболева, технический директор компании Олег Соболев и ведущий научного шоу признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.