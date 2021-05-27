На Алтае арестовали школьницу, изнасиловавшую сверстницу в заброшенном здании

Суд заключил под стражу 14-летнюю жительницу Барнаула, которая в компании подруг избила и изнасиловала 11-летнюю девочку в одном из заброшенных зданий города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

"В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении без уточнения срока ареста.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти региона и города. Подчёркивается, что жестокое преступление стало результатом плохой работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования Барнаула, а также регионального правительства.