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На Алтае арестовали школьницу, изнасиловавшую сверстницу в заброшенном здании

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти региона и города. Вопиющее по своей жестокости преступление подростки снимали на видео.

27 мая, 10:46
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Суд заключил под стражу 14-летнюю жительницу Барнаула, которая в компании подруг избила и изнасиловала 11-летнюю девочку в одном из заброшенных зданий города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

"В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении без уточнения срока ареста.

Детский омбудсмен рассказала о травле барнаульской девочки, над которой надругались сверстницы

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Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти региона и города. Подчёркивается, что жестокое преступление стало результатом плохой работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования Барнаула, а также регионального правительства.

Напомним, ужасное нападение произошло 23 мая. Школьницы нанесли телесные повреждения, надругались над 11-летней девочкой и засняли всё это на видео. Ролик они отправили маме пострадавшей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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