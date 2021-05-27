В Чехии вспомнили о русском великодушии и выразили надежду на улучшение отношений с Москвой

Высылка из Чехии сотрудников российского посольства была "уникальным случаем", считает бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя. Он выразил надежду, что хорошие отношения между Прагой и Москвой восстановятся "скорее рано, чем поздно". Об этом пишет газета Halo noviny.

По словам дипломата, инцидент с высылкой сотрудников российской дипмиссии войдёт в историю как "срежиссированная аномалия с так называемой безошибочной версией". Он также указал, что никаких доказательств причастности РФ ко взрывам во Врбетице не было и нет, а обвинения со стороны министра иностранных дел Чехии Яна Гамачека голословны.

"Недавний призыв премьера Бабиша, который попросил у стран – членов Евросоюза выслать "хотя бы по одному российскому дипломату" в знак солидарности с ЧР, показался мне доморощенной дипломатией. Если премьер так уверен в пресловутой "единственной версии" инцидента во Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам?" — заявил Суя.

При этом бывший чехословацкий дипломат допустил, что кризис в российско-чешских отношениях будет "очень неприятным" и ощутимо скажется на торгово-экономических связях между государствами. В то же время он выразил надежду на благоразумие Праги и желание обеих сторон преодолеть возникшую напряжённость.