Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавнее скандальное высказывание президента Польши Анджея Дуды о "ненормальной России", призвал главу республики "посмотреть в зеркало" и проанализировать собственную политику. Об этом пишет газета "Взгляд".

В беседе с изданием парламентарий заявил, что связи между Россией и Польшей достигли низшей точки. Он добавил, что далее последует "либо понижение уровня дипломатических отношений, либо их разрыв". Ещё сенатор призвал включить Республику Польша в список недружественных государств, напомнив, что в своё время Варшава активно выступала за изоляцию Москвы, поддерживала санкции против РФ и всячески препятствовала строительству газопровода "Северный поток – 2", невзирая на интересы других европейских стран.

"Как Россия может нести ответственность за раздел Польши, который происходил около 200 лет назад?" — сказал Пушков, отметив, что в целом политическая доктрина республики направлена в прошлое, а это исключает нормальные отношения в настоящем.

При этом член Совфеда РФ напомнил о многочисленных кровавых моментах в польской истории, когда Варшава пыталась построить империю и силой захватить чужие территории. Он также обратил внимание на поддержку со стороны Польши военных операций против Югославии, Ирака и Ливии.

"Польскому президенту надо посмотреть в зеркало — на свою собственную историю и свою политику в современном мире. Возможно, он увидит там одного из сторонников агрессивной политики, а определение, данное им России, можно будет вернуть ему самому", — заявил Пушков.

Одновременно с этим сенатор выразил мнение, что на сегодня польские власти не готовы изменить занятую ими позицию и продолжают приурочивать современные проблемы к своим историческим претензиям.

"У польской элиты нет другой национальной доктрины, кроме той, чтобы быть жертвой. На этом выстроена вся их идентичность. Пока перспективы взросления Польши не видно", — резюмировал парламентарий.