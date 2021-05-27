Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Все офигели": Барецкого задержали в Питере во время подготовки к забегу с гробами

Шоумен подарил полицейским череп и напомнил, что марафон в поддержку вакцинации от ковида состоится в начале июня.

27 мая, 18:38

Стаса Барецкого задержали во время тренировки перед гробовым забегом. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге задержали российского шоумена Стаса Барецкого во время тренировки перед забегом с гробами из Северной столицы до Москвы. Лайф побеседовал с ним и узнал подробности.

"Мы тренировались, как бежать с гробами. Я и примерно 10 человек, мои коллеги. К нам подкатывают с мигалками. Все офигели. Заходит офицер, собрал со всех данные. Меня пригласили в экипаж, повезли в отдел. Я ничего подписывать не стал, подарил им череп и уехал", — рассказал шоумен.

Он уточнил, что забег состоится в начале июня. Марафон будет посвящён поддержке вакцинации против коронавирусной инфекции.

"Я на низком старте": Барецкий подтвердил, что станет ведущим обновлённого "Дома-2"

"Я на низком старте": Барецкий подтвердил, что станет ведущим обновлённого "Дома-2"

Участие в гробовом марафоне сможет принять любой желающий, можно прийти со своим гробом. Бегунам обещают ценные призы: победителю достанется катафалк, серебряным призёрам — книги авторства шоумена "Брат-3", а бронзовым медалистам — лопаты.

Барецкий пригласил в "Брата-3" Энистон и Рурка, а среди простых актёров устроил кастинг на роли "проституток и ментов"

Барецкий пригласил в "Брата-3" Энистон и Рурка, а среди простых актёров устроил кастинг на роли "проституток и ментов"

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Вымогавшим деньги у бизнесмена в Петербурге охраннику Стивена Сигала и его сообщнику предъявили обвинение

сегодня в 14:45

Видеозаписи с марафона "Новое знание" посмотрели более 52 миллионов раз

24 мая, 17:26

Мэр российского города пожаловался в полицию на матерную критику в соцсетях

сегодня в 18:54

Иммунолог предупредила россиян об эпидемии аллергических заболеваний

сегодня в 19:09
Life

"Создает нестабильность": Генсек НАТО увидел у России и США "схожую модель поведения"

сегодня в 19:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1