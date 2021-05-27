"Все офигели": Барецкого задержали в Питере во время подготовки к забегу с гробами
Шоумен подарил полицейским череп и напомнил, что марафон в поддержку вакцинации от ковида состоится в начале июня.
Стаса Барецкого задержали во время тренировки перед гробовым забегом. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге задержали российского шоумена Стаса Барецкого во время тренировки перед забегом с гробами из Северной столицы до Москвы. Лайф побеседовал с ним и узнал подробности.
"Мы тренировались, как бежать с гробами. Я и примерно 10 человек, мои коллеги. К нам подкатывают с мигалками. Все офигели. Заходит офицер, собрал со всех данные. Меня пригласили в экипаж, повезли в отдел. Я ничего подписывать не стал, подарил им череп и уехал", — рассказал шоумен.
Он уточнил, что забег состоится в начале июня. Марафон будет посвящён поддержке вакцинации против коронавирусной инфекции.
Участие в гробовом марафоне сможет принять любой желающий, можно прийти со своим гробом. Бегунам обещают ценные призы: победителю достанется катафалк, серебряным призёрам — книги авторства шоумена "Брат-3", а бронзовым медалистам — лопаты.
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