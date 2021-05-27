Глава Пентагона заявил об опережающем график выводе войск США из Афганистана
Ллойд Остин напомнил, что отвод американских ВС должен завершиться к осени 2021 года.
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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вывод американских войск из Афганистана идёт с опережением графика. Такое мнение он высказал, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
"Как вы знаете, президент [США Джо Байден] распорядился вывести [войска из Афганистана] к сентябрю. Я могу доложить вам, что вывод [войск] идёт по плану, по сути, с небольшим его опережением", — отметил глава Пентагона.
Ранее в МИД Китая раскритиковали вывод американских войск из Афганистана. По мнению министра иностранных дел КНР Ван И, поспешный вывод войск США стал ударом для процесса перемирия внутри страны, а также отрицательно сказался на стабильности в регионе. Китай ожидает, что ООН "сыграет должную роль" в сложившейся ситуации, отметили в министерстве.
Напомним, президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что американцы в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута — "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.
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