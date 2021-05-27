Глава Пентагона заявил об опережающем график выводе войск США из Афганистана

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вывод американских войск из Афганистана идёт с опережением графика. Такое мнение он высказал, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"Как вы знаете, президент [США Джо Байден] распорядился вывести [войска из Афганистана] к сентябрю. Я могу доложить вам, что вывод [войск] идёт по плану, по сути, с небольшим его опережением", — отметил глава Пентагона.