В Москве задержали "охотника за ягодицами", который шлёпал девушек в метро

В Москве задержали мужчину, который шлёпал девушек по ягодицам в метро. Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Молодого москвича, который шлёпал по ягодицам девушек в столичном метро, задержали и арестовали на десять суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее с жалобой в полицию обратилась 18-летняя девушка, которая призвала привлечь к ответственности парня, пристававшего к ней в Московском метрополитене. По словам заявительницы, неизвестный высокий мужчина шлёпнул её по попе, крепко сжал ягодицу, а затем выбежал из вагона на станции метро "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии.

Как уточнили в столичном ГУ МВД, благодаря записям с камер видеонаблюдения сотрудниками полиции была установлена личность правонарушителя, и на следующий день после обращения девушки его задержали. "Охотником за ягодицами", как прозвали его в социальных сетях, оказался 19-летний москвич.

"На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Суд арестовал нарушителя на 10 суток", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сам парень признался правоохранителям, что приставал к девушкам в метро довольно долгое время. Как выяснилось, в этом месяце в полицию поступало ещё несколько сообщений о странном "маньяке", и все пострадавшие говорили о высоком полноватом молодом человеке, который делал "рывок", хватая их за ягодицы, а затем быстро убегал. Инциденты были зафиксированы на станциях метро "Пролетарская" и "Крестьянская Застава". Вместе с тем во время задержания 19-летний хулиган не смог объяснить стражам порядка мотивов своих действий.