"Бодрый и позитивный": Адвокат Протасевича смогла встретиться с ним на пятый день после задержания в Минске
Однако подробностей она принесла немного. По словам юристки, с неё взяли подписку о неразглашении, поэтому она не смогла уточнить даже местонахождения своего подзащитного и его процессуальный статус.
Роман Протасевич
Фото © Соцсети
Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская, наконец, встретилась со своим подзащитным. Об этом сообщает Белорусская информационная компания БелаПАН. Юристка заверила, что задержанный оппозиционер в полном порядке.
"У него все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего", — утверждает Оленская.
Из-за подписки о неразглашении адвокат не смогла сказать, где именно сейчас находится Протасевич и в каком он статусе.
"Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать", — уточнила она.
Напомним, что основатель телеграм-канала NEXTA и главред признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич был задержан 23 мая после того, как Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Уже тогда, в день задержания, в телеграм-каналах появилась информации о том, что парень находится в одной из минских больниц в критическом состоянии. На следующий день белорусские силовики опубликовали видео с Протасевичем, на котором он опровергает свои проблемы со здоровьем, а также утверждает, что сотрудничает со следствием и даёт признательные показания об организации массовых беспорядков в столице республики. Появление видео лишь усугубило скандал: многие пользователи Сети выразили мнение, что задержанный на видео выглядит "как заложник" под давлением, а не человек, который высказывается добровольно.
Из-за экстренной посадки борта и задержания Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать, сперва — авиационные: ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС
Против санкций выступает Россия. Премьер Мишустин, который сегодня прилетел в Минск с двухдневным визитом, выступил за проведение открытого международного расследования посадки Ryanair и призвал не политизировать инцидент. А в Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.
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