"Бодрый и позитивный": Адвокат Протасевича смогла встретиться с ним на пятый день после задержания в Минске

Однако подробностей она принесла немного. По словам юристки, с неё взяли подписку о неразглашении, поэтому она не смогла уточнить даже местонахождения своего подзащитного и его процессуальный статус.