Москвичку, сбросившую с моста четырёхлетних дочек, отправили на принудительное лечение
Девочки после падения выжили, сейчас они находятся на попечении родственника. Медицинские эксперты пришли к выводу, что 30-летняя женщина не отдавала себе отчёта в том, что творит.
Мать, которая сбросила с моста двух четырёхлетних дочек, отправлена Кузьминским районным судом столицы на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, 30-летняя женщина страдала временным психическим расстройством", — указали в ведомстве.
По версии следствия, 16 сентября 2019 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, женщина перекинула двух дочек через парапет эстакады с высоты около четырёх метров на дорогу. После этого она попыталась свести счёты с жизнью, но ей помешали прохожие. В результате падения девочки выжили и были госпитализированы. В настоящее время малышки находятся на попечении родственника.
Отметим, что в отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух малолетних лиц". Медицинские эксперты пришли к выводу, что женщина не отдавала себе отчёта в том, что делает, поэтому ближайшее время она проведёт в психиатрической больнице. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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