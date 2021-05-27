Москвичку, сбросившую с моста четырёхлетних дочек, отправили на принудительное лечение

Мать, которая сбросила с моста двух четырёхлетних дочек, отправлена Кузьминским районным судом столицы на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, 30-летняя женщина страдала временным психическим расстройством", — указали в ведомстве.

По версии следствия, 16 сентября 2019 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, женщина перекинула двух дочек через парапет эстакады с высоты около четырёх метров на дорогу. После этого она попыталась свести счёты с жизнью, но ей помешали прохожие. В результате падения девочки выжили и были госпитализированы. В настоящее время малышки находятся на попечении родственника.

Отметим, что в отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух малолетних лиц". Медицинские эксперты пришли к выводу, что женщина не отдавала себе отчёта в том, что делает, поэтому ближайшее время она проведёт в психиатрической больнице. Постановление суда пока не вступило в законную силу.