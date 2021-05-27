Боррель: Новый чёрный список ЕС по Белоруссии почти готов

Новый пакет индивидуальных санкций Евросоюза против властей Белоруссии почти готов и будет утверждён в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он добавил, что сегодня в Брюсселе министры иностранных дел обсудили инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске и сочли его неприемлемым.

"Пакет персональных санкций почти готов. И я не думаю, что надо ждать следующего заседания Совета ЕС, чтобы утвердить его. Он будет одобрен до заседания, это можно сделать письменной процедурой", — проанонсировал дипломат.