Боррель: Новый чёрный список ЕС по Белоруссии почти готов
Санкции введут ещё до следующего заседания Совета ЕС, которое пройдёт 21 июня. На него, кстати, Брюссель пригласил Светлану Тихановскую.
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Новый пакет индивидуальных санкций Евросоюза против властей Белоруссии почти готов и будет утверждён в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он добавил, что сегодня в Брюсселе министры иностранных дел обсудили инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске и сочли его неприемлемым.
"Пакет персональных санкций почти готов. И я не думаю, что надо ждать следующего заседания Совета ЕС, чтобы утвердить его. Он будет одобрен до заседания, это можно сделать письменной процедурой", — проанонсировал дипломат.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
Против санкций выступает Россия. Премьер Мишустин, который сегодня прилетел в Минск с двухдневным визитом, выступил за проведение открытого международного расследования посадки Ryanair и призвал не политизировать инцидент. А в Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.
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