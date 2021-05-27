Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг самолёта Ryanair

Россия подтверждает необходимость провести открытое международное расследование экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске и призывает не политизировать инцидент. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко в четверг.

"Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолёта в Минске", — подчеркнул Мишустин.