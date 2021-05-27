Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг самолёта Ryanair
Российский премьер сейчас находится в Минске и уже успел провести встречу со своим белорусским коллегой Головченко.
Фото © Kremlin.ru
Россия подтверждает необходимость провести открытое международное расследование экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске и призывает не политизировать инцидент. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко в четверг.
"Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолёта в Минске", — подчеркнул Мишустин.
Он добавил, что Россия "поддерживает позицию белорусских партнёров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей".
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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