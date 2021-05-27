Власти Нигерии подтвердили гибель 26 человек при опрокидывании судна

По данным местной полиции, были спасены 26 человек, а пропали без вести — 98. Поиски продолжаются, ведётся расследование.

Нигерийская полиция подтвердила гибель 26 человек, находившихся на борту лодки, накануне опрокинувшейся на реке Нигер. Об этом сообщил начальник полиции штата Нигер Адаму Усман, передаёт агентство Xinhua.

"На текущий день спасены 26 человек, погибли — 26, а пропавших без вести — 98", — сказал Адаму Усман.

Как уточняет агентство, судно с 150 пассажирами на борту вышло из деревни Тунган Майракуми, направлялось в сторону рынка в городе Бирнин-Кебби и перевернулось на полпути.

Адаму Усман добавил, что поиски пропавших продолжаются, а также ведётся расследование. По словам начальника полиции Нигера, местные власти не исключают, что лодка опрокинулась по причине избыточного количества людей, находившихся на её борту.