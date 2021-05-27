Украина заявила об отказе России выдать Януковича

Украина намерена вновь требовать экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича из России, несмотря на полученный ранее отказ по подобному запросу. Об этом заявила генеральный прокурор Незалежной Ирина Венедиктова в интервью с телеканалом "Украина 24".

"Мы подавали на экстрадицию [Януковича], Российская Федерация нам отказала. Мы ещё будем подавать на экстрадицию", — подчеркнула она.

Венедиктова также добавила, что в госбюджет Украины ранее поступили так называемые деньги Януковича — 1,5 миллиарда долларов. Однако пока относительно этой суммы идёт судебное разбирательство, отметила генпрокурор, подчеркнув, что деньги "зашли" в госбюджет, но главное, чтобы "не вышли".