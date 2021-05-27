Украина заявила об отказе России выдать Януковича
Несмотря на это, Киев намерен добиваться экстрадиции бывшего главы Незалежной и направит повторный запрос.
Виктор Янукович. Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Украина намерена вновь требовать экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича из России, несмотря на полученный ранее отказ по подобному запросу. Об этом заявила генеральный прокурор Незалежной Ирина Венедиктова в интервью с телеканалом "Украина 24".
"Мы подавали на экстрадицию [Януковича], Российская Федерация нам отказала. Мы ещё будем подавать на экстрадицию", — подчеркнула она.
Венедиктова также добавила, что в госбюджет Украины ранее поступили так называемые деньги Януковича — 1,5 миллиарда долларов. Однако пока относительно этой суммы идёт судебное разбирательство, отметила генпрокурор, подчеркнув, что деньги "зашли" в госбюджет, но главное, чтобы "не вышли".
Напомним, в январе 2019-го суд на Украине заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении войны. Вердикт является заочным, поскольку экс-глава государства покинул страну в 2014 году и проживает в России. А в мае прошлого года суд Киева заочно арестовал Януковича уже по другому делу — об узурпации власти. Тем временем бывший лидер до сих пор находится за пределами Украины.
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