"Роскосмос" сообщил о переносе пуска ракеты "Союз" со спутниками OneWeb
Автоматика выявила проблемы во время предстартовой подготовки. Повторить запуск попробуют уже завтра, 28 мая.
Фото © Космический центр "Восточный" / Роскосмос
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный перенесён на резервную дату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
По данным агентства, во время предстартовой подготовки автоматикой был выявлен ряд замечаний. Повторить запуск попробуют уже завтра.
Напомним, что в прошлый раз ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb на борту стартовала с Восточного 26 апреля. Этот старт стал 58-м безаварийным космическим пуском подряд для "Роскосмоса". В общей сложности компания намеревалась развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников для покрытия планеты сетью "космического Интернета".
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