"Роскосмос" сообщил о переносе пуска ракеты "Союз" со спутниками OneWeb

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный перенесён на резервную дату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

По данным агентства, во время предстартовой подготовки автоматикой был выявлен ряд замечаний. Повторить запуск попробуют уже завтра.