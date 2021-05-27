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Суд в Москве отправил под домашний арест тренера, выстрелившего коллеге прямо в голову

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Напомним, что пострадавшая была доставлена в отделение нейрохирургии.

27 мая, 16:44
<p>Денис Егоров. Фото © Соцсети</p>

Денис Егоров. Фото © Соцсети

Тренера по фигурному катанию, который случайно выстрелил из сигнального оружия коллеге прямо в голову, отправили под домашний арест. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Коптевского районного суда столицы.

"Денису Егорову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

В Москве охранник магазина выстрелил в катавшегося на самокате десятилетнего мальчика

В Москве охранник магазина выстрелил в катавшегося на самокате десятилетнего мальчика

Напомним, инцидент произошёл несколько дней назад в одном из дворов на севере Москвы. На записи с камер видеонаблюдения видно, что мужчина общался с двумя женщинами возле подъезда жилого дома. В какой-то момент он поднёс пистолет к виску одной из собеседниц, та оттолкнула его руку. Тогда тренер направил оружие на вторую подругу и выстрелил сигнальным патроном ей в лоб. Пострадавшую доставили в отделение нейрохирургии, но её жизни ничего не угрожает.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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