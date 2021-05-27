МИД Австрии назвал непонятным решение России не согласовывать рейс Austrian Airlines в обход Белоруссии

Австрия считает непонятным решение России не согласовывать рейс авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву, который планировалось совершить по альтернативному маршруту в обход Белорусии. Об этом говорится в заявлении МИД республики, которое распространило Австрийское агентство печати.

"Российская реакция нам абсолютно непонятна. <...> Мы немедленно требуем от России позаботиться о разъяснении и искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой", — заявили в Министерстве иностранных дел республики.