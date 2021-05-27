МИД Австрии назвал непонятным решение России не согласовывать рейс Austrian Airlines в обход Белоруссии
Отмечается, что эта позиция была донесена до российского посла в Вене, а также властей в Москве. От РФ потребовали "позаботиться о разъяснении и искусственно не препятствовать" авиасообщению.
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Австрия считает непонятным решение России не согласовывать рейс авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву, который планировалось совершить по альтернативному маршруту в обход Белорусии. Об этом говорится в заявлении МИД республики, которое распространило Австрийское агентство печати.
"Российская реакция нам абсолютно непонятна. <...> Мы немедленно требуем от России позаботиться о разъяснении и искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой", — заявили в Министерстве иностранных дел республики.
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Отмечается, что данная позиция доведена до российского посла в Вене Дмитрия Любинского, а посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер донёс её до властей РФ в Москве.
Ранее Лайф рассказывал, что авиакомпания Austrian Airlines отменила рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии. Подобный инцидент произошёл также с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.
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Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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