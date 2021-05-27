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В Швейцарии заявили, что сообщение о "минировании" лайнера Ryanair было отправлено после его разворота в Минск

Представители интернет-компании, у которых оказались соответствующие данные, заверили, что окажут поддержку европейским властям в расследовании инцидента.

27 мая, 13:36
<p>Фото © ТАСС / AP </p>

Фото © ТАСС / AP

Швейцария отправила сообщение о "минировании" самолёта авиакомпании Ryanair уже после того, как борт развернулся в сторону Минска. Об этом сообщили в интернет-компании Proton Technologies AG, пишет агентство Reuters.

"Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения [властей] Белоруссии соответствуют действительности", — говорится в заявлении швейцарской компании.

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При этом представители Proton Technologies AG отказались говорить о специфике отправленного в Минск сообщения. Они заверили, что окажут поддержку европейским властям в расследовании инцидента.

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Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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