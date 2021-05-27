Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Долговая нагрузка россиян выросла до рекордных значений

В основном этот показатель увеличивается за счёт необеспеченных потребительских кредитов.

27 мая, 13:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

По итогам первого квартала 2021 года долговая нагрузка граждан России — соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения — выросла до 11,9%, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные из обзора финансовой стабильности Банка России.

Отмечается, что в начале года этот показатель составлял 11,7%.

Спастись от кризиса: Финансист рассказал, в чём менее опасно хранить деньги

Спастись от кризиса: Финансист рассказал, в чём менее опасно хранить деньги

"В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года", — говорится в документе.

Долговая нагрузка в основном растёт из-за необеспеченных потребительских кредитов. Так, в первом квартале этого года рост задолженности по ним составил более 15% в годовом выражении. При этом вклад жилищных ссуд скомпенсировался снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых, несмотря на увеличение темпов ипотечного кредитования, составившего 23% на 1 апреля в годовом выражении.

ЦБ заметил "пузыри" в некоторых видах розничного кредитования

ЦБ заметил "пузыри" в некоторых видах розничного кредитования

Ранее Лайф рассказывал, что ЦБ ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом. Меры могут быть расширены в случае сохранения ускоренного роста цен на недвижимость.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Отозвана лицензия у Красноярского краевого расчётного центра

21 мая, 01:46

"Мониторим ситуацию": Центробанк рассказал о попытках россиян взять несколько ипотечных кредитов за день

сегодня в 13:57

Хинштейн заявил о намерении Госдумы обсудить с Роскомнадзором ограничение работы порносайтов в России

сегодня в 14:36

Вымогавшим деньги у бизнесмена в Петербурге охраннику Стивена Сигала и его сообщнику предъявили обвинение

сегодня в 14:45

Замначальника томского УФСИН госпитализирован с ножевыми ранениями

сегодня в 14:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1