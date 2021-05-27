Долговая нагрузка россиян выросла до рекордных значений

По итогам первого квартала 2021 года долговая нагрузка граждан России — соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения — выросла до 11,9%, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные из обзора финансовой стабильности Банка России.

Отмечается, что в начале года этот показатель составлял 11,7%.

"В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года", — говорится в документе.

Долговая нагрузка в основном растёт из-за необеспеченных потребительских кредитов. Так, в первом квартале этого года рост задолженности по ним составил более 15% в годовом выражении. При этом вклад жилищных ссуд скомпенсировался снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых, несмотря на увеличение темпов ипотечного кредитования, составившего 23% на 1 апреля в годовом выражении.