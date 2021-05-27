Большинство россиян ограничат детям доступ в Интернет на время летних каникул

Опрос показал, что 63% родителей в России планируют ограничить своим детям доступ в Интернет на время летних каникул. Таковы результаты исследования, проведённого международным разработчиком антивирусного программного обеспечения ESET, в котором участвовало более тысячи пользователей Рунета.

"ESET провёл исследование, чтобы определить способы детского киберконтроля, к которым прибегают взрослые. Большинство российских родителей (63%) намерены ограничить доступ детей в Сеть с июня по сентябрь. 34% хотят полностью запретить компьютер и гаджеты, а ещё треть используют приложения родительского контроля", — сообщили Лайфу в компании, добавив, что каждый пятый родитель отказывается от гаджетов, чтобы подать пример своим детям.

В исследовании отмечается, что в целом 71% родителей в РФ разрешает детям пользоваться Интернетом несколько часов ежедневно. В то же время 15% взрослых заявили, что дают ребёнку онлайн-доступ только для учёбы. А против любых киберограничений выступили 9% участников опроса. Остальные респонденты и вовсе запрещают своим чадам пользоваться Интернетом, причём мамы делают это втрое чаще, чем папы.

"В начальной школе Интернетом пользуются уже 78% детей. Онлайн-среда стала для них привычной и необходимой в познании мира. Задача родителей — объяснить базовые правила безопасности в Сети и научить детей не разбрасываться личными данными", — сказал специалист аналитического отдела ESET в России и СНГ Руслан Шлегель.

Вместе с тем на вопрос, как именно родители контролируют детей за компьютерами, планшетами или смартфонами, 42% опрошенных россиян ответили, что следят за временем, которое их дети проводят в онлайне. 40% более лояльных взрослых объясняют ребёнку правила цифровой гигиены в личной беседе. Намного реже респонденты следят за деятельностью детей в соцсетях или же прибегают к программам фильтрации нежелательного контента. При этом самой полезной функцией в арсенале сервисов родительского контроля российские мамы и папы назвали уведомления и отчёты о действиях детей в Сети.