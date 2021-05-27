Россия не согласовала рейс Austrian Airlines с маршрутом в обход Белоруссии
Ранее подобное произошло с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.
Фото © ТАСС / Zuma
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии.
"Изменение маршрута полёта должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", — говорится в сообщении авиаперевозчика.
В Швейцарии заявили, что сообщение о "минировании" лайнера Ryanair было отправлено после его разворота в Минск
Ранее подобный инцидент произошёл с рейсом Париж — Москва компании Air France. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
Лента новостей
"Ещё не зализали раны после ковида": Аналитик оценил ситуацию с авиасообщением между Россией и Европой
сегодня в 14:54
Вымогавшим деньги у бизнесмена в Петербурге охраннику Стивена Сигала и его сообщнику предъявили обвинение
сегодня в 14:45
Хинштейн заявил о намерении Госдумы обсудить с Роскомнадзором ограничение работы порносайтов в России
сегодня в 14:36
Комментариев: 0