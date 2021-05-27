Россия не согласовала рейс Austrian Airlines с маршрутом в обход Белоруссии

Ранее подобное произошло с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.