Вымогавшим деньги у бизнесмена в Петербурге охраннику Стивена Сигала и его сообщнику предъявили обвинение

Видео © УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области / Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге обвинение в покушении на мошенничество предъявили старшему оперуполномоченному регионального ГУ МВД и выдававшему себя за сотрудника ФСБ охраннику голливудского актёра Стивена Сигала. Мужчины вымогали у местного предпринимателя пять миллионов рублей, чтобы якобы спасти его от уголовной ответственности. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета по городу.

Ранее стало известно о задержании личного охранника Стивена Сигала в Северной столице. Уточнялось, что на родине россиянин представлялся сотрудником ФСБ и пытался выудить деньги у питерского бизнесмена в обмен на "прекращение" уголовного дела. Как выяснилось, это самое дело было полностью выдуманным, как, впрочем, и весь "образ" мужчины.

Как пояснили в региональном СУ СКР, преступники утверждали, что могут "закрыть" любые уголовные дела, оказывая влияние на правоохранительные органы. 30 апреля охранник Сигала заявил предпринимателю о том, что тот якобы будет приговорён к уголовной ответственности за совершение экономического преступления. В результате лжесотруднику ФСБ удалось убедить бизнесмена передать ему взятку в размере пяти миллионов рублей, чтобы правоохранители решили вопрос в его пользу.

26 мая у одного из домов на Пулковском шоссе мошенник получил от предпринимателя, по договорённости принимавшего участие в оперативно-разыскных мероприятиях, пять миллионов рублей. При этом только 50 тысяч из них были настоящими. Сразу после этого россиянина задержали.

В пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области телеканалу сообщили, что в настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения. Также выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.