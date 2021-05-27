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Суд оштрафовал TikTok ещё на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент

В апреле сервису уже выписали штраф на 2,6 миллиона рублей по аналогичной статье. Протокол составлен за неудаление материалов с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях 31 января.

27 мая, 14:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok ещё на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию, запрещённую российским законодательством. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей", — рассказали в суде.

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Отмечается, что в апреле соцсети уже был назначен штраф в размере 2,6 миллиона рублей по аналогичной статье. Как сообщали в пресс-службе Роскомнадзора, протоколы в отношении TikTok, Google и Twitter были составлены за неудаление материалов с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях 31 января.

Ранее Лайф рассказывал, что TikTok раздаст 100 млн рублей авторам из России. Социальная сеть объявила о старте работы в нашей стране Фонда вдохновляющих креаторов. С его помощью сервис окажет финансовую поддержку российским авторам роликов. Каждый автор, прошедший отбор, сможет получить от 30 до 60 тысяч рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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