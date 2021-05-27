Суд оштрафовал TikTok ещё на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент
В апреле сервису уже выписали штраф на 2,6 миллиона рублей по аналогичной статье. Протокол составлен за неудаление материалов с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях 31 января.
Фото © Pixabay
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok ещё на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию, запрещённую российским законодательством. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей", — рассказали в суде.
Отмечается, что в апреле соцсети уже был назначен штраф в размере 2,6 миллиона рублей по аналогичной статье. Как сообщали в пресс-службе Роскомнадзора, протоколы в отношении TikTok, Google и Twitter были составлены за неудаление материалов с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях 31 января.
Ранее Лайф рассказывал, что TikTok раздаст 100 млн рублей авторам из России. Социальная сеть объявила о старте работы в нашей стране Фонда вдохновляющих креаторов. С его помощью сервис окажет финансовую поддержку российским авторам роликов. Каждый автор, прошедший отбор, сможет получить от 30 до 60 тысяч рублей.
Лента новостей
Популярный тайский курорт отменит карантин для привитых туристов
сегодня в 14:24
Поступают угрозы: Создатель телеграм-канала NEXTA Путило призвал власти Польши усилить его охрану
сегодня в 14:06
"Их командир просто играл в дурачка": Военный эксперт оценил инцидент с выдворением британского корабля из российских вод
сегодня в 14:01
Комментариев: 0