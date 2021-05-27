Суд оштрафовал TikTok ещё на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok ещё на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию, запрещённую российским законодательством. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей", — рассказали в суде.

Отмечается, что в апреле соцсети уже был назначен штраф в размере 2,6 миллиона рублей по аналогичной статье. Как сообщали в пресс-службе Роскомнадзора, протоколы в отношении TikTok, Google и Twitter были составлены за неудаление материалов с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях 31 января.