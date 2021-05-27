Популярный тайский курорт отменит карантин для привитых туристов

Популярный курортный город Паттайя (Таиланд) с 1 октября отменяет обязательный 14-дневный карантин для туристов. Об этом сообщил мэр тайской провинции Сонтхая Кхунплем. Он отметил, что к этой дате в регионе должны вакцинировать 70% местных жителей, включая работников сферы услуг и туризма.

Однако, как уточнил Кхунплем, для того чтобы миновать обязательный карантин, будут определённые условия. Во-первых, туристам нужно будет оставаться на курортах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней. Во-вторых, можно будет бронировать номера только в прошедших сертификацию отелях. Вместе с тем в Таиланд будут пускать путешественников только из тех стран, которые местный Минздрав относит к государствам низкого риска по части распространения ковида. Отмечается, что Россия входит в этот перечень.