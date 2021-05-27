Популярный тайский курорт отменит карантин для привитых туристов
Однако путешественникам придётся соблюсти ряд условий, направленных на борьбу с распространением ковида.
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Популярный курортный город Паттайя (Таиланд) с 1 октября отменяет обязательный 14-дневный карантин для туристов. Об этом сообщил мэр тайской провинции Сонтхая Кхунплем. Он отметил, что к этой дате в регионе должны вакцинировать 70% местных жителей, включая работников сферы услуг и туризма.
"Иностранные туристы, получившие две дозы вакцины, смогут въезжать в Паттайю без необходимости проходить 14-дневный карантин", — сказал он на пресс-конференции.
Однако, как уточнил Кхунплем, для того чтобы миновать обязательный карантин, будут определённые условия. Во-первых, туристам нужно будет оставаться на курортах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней. Во-вторых, можно будет бронировать номера только в прошедших сертификацию отелях. Вместе с тем в Таиланд будут пускать путешественников только из тех стран, которые местный Минздрав относит к государствам низкого риска по части распространения ковида. Отмечается, что Россия входит в этот перечень.
Ранее в Евросоюзе приняли решение разрешить въезд вакцинированным от коронавируса туристам. При этом в упрощённом режиме будут приниматься привитые препаратами, одобренными в ЕС. А других путешественников будут впускать по усмотрению конкретных принимающих стран.
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