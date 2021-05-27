Болельщики смогут попасть на матчи ЧМ по хоккею в Риге с 1 июня

Попасть на трибуны смогут лишь те, кто минимум 14 дней назад прошёл полный курс вакцинации от коронавируса, или же те, у кого прошло от 22 до 90 дней после первой прививки. Однако речь идёт только о вакцине британско-шведской компании AstraZeneca. Также воочию наблюдать за матчами получится и у тех, кто переболел CoViD-19.