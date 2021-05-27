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Болельщики смогут попасть на матчи ЧМ по хоккею в Риге с 1 июня

При этом на трибуны допустят лишь тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им.

27 мая, 14:23
<p>Фото © ТАСС / Наталья Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталья Федосенко

Правительство Латвии приняло решение разрешить болельщикам посещать матчи чемпионата мира по хоккею в Риге начиная с 1 июня. Об этом сообщает агентство LETA.

Попасть на трибуны смогут лишь те, кто минимум 14 дней назад прошёл полный курс вакцинации от коронавируса, или же те, у кого прошло от 22 до 90 дней после первой прививки. Однако речь идёт только о вакцине британско-шведской компании AstraZeneca. Также воочию наблюдать за матчами получится и у тех, кто переболел CoViD-19.

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Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Риге. Сборная России уже провела четыре матча, в которых одержала три победы и один раз уступила.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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