Два футболиста "Локомотива" пострадали в потасовке с игроками "Ахмата"

Два футболиста молодёжного состава "Локомотива" пострадали в ходе массовой потасовки в матче против "Ахмата". Как сообщает пресс-служба железнодорожников, в ближайшее время они пройдут углублённое медицинское обследование.

"При счёте 5:1 в пользу команды "Локомотив" футболисты "Ахмата" позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке. В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста "Локомотива" получили травмы, им была оказана медицинская помощь", — говорится в опубликованном заявлении.

В клубе подчеркнули, что располагают фото- и видеоматериалами, на которых запечатлён инцидент. "Локомотив" призывает футбольные власти разобраться в эпизоде и наказать виновных.