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Два футболиста "Локомотива" пострадали в потасовке с игроками "Ахмата"

В клубе также призывают власти разобраться в инциденте и наказать его виновников.

27 мая, 13:47

Фото © ФК "Локомотив"

Два футболиста молодёжного состава "Локомотива" пострадали в ходе массовой потасовки в матче против "Ахмата". Как сообщает пресс-служба железнодорожников, в ближайшее время они пройдут углублённое медицинское обследование.

"При счёте 5:1 в пользу команды "Локомотив" футболисты "Ахмата" позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке. В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста "Локомотива" получили травмы, им была оказана медицинская помощь", — говорится в опубликованном заявлении.

В клубе подчеркнули, что располагают фото- и видеоматериалами, на которых запечатлён инцидент. "Локомотив" призывает футбольные власти разобраться в эпизоде и наказать виновных.

Там не было никакой драки: В "Ахмате" рассказали детали потасовки в матче против молодёжки "Локомотива"

Там не было никакой драки: В "Ахмате" рассказали детали потасовки в матче против молодёжки "Локомотива"

Напомним, массовая потасовка прямо на поле случилась во время матча молодёжного первенства РПЛ между "Ахматом" и "Локомотивом". Досталось в ней даже арбитру матча, а поводом послужила показанная судьёй жёлтая карточка игроку домашней команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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