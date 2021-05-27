Названы потенциальные соперники "Спартака" в квалификации ЛЧ

Московский "Спартак" назвал имена своих потенциальных соперников по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов.

В отборе главного клубного турнира Европы красно-белые могут встретиться с "Бенфикой", "Монако", "Селтиком", "Рапидом", "Галатасарем" и "Мидтьюлланном".

Добавим, что жеребьёвка третьего раунда квалификации состоится 19 июля, а первый матч команды сыграют 3 или 4 августа.