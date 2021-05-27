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Названы потенциальные соперники "Спартака" в квалификации ЛЧ

По итогам сезона красно-белые заняли второе место в чемпионате России.

27 мая, 13:42
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" назвал имена своих потенциальных соперников по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов.

В отборе главного клубного турнира Европы красно-белые могут встретиться с "Бенфикой", "Монако", "Селтиком", "Рапидом", "Галатасарем" и "Мидтьюлланном".

Добавим, что жеребьёвка третьего раунда квалификации состоится 19 июля, а первый матч команды сыграют 3 или 4 августа.

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Напомним, что "Спартак" по итогам чемпионата России занял второе место и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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