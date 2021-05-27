Поступают угрозы: Создатель телеграм-канала NEXTA Путило призвал власти Польши усилить его охрану
Мать задержанного в Белоруссии оппозиционера Романа Протасевича в свою очередь заявила, что её сын "не призывал к массовым беспорядкам, насилию и военным действиям".
Степан Путило. Фото © Instagram / nexta_tv
Автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Степан Путило обратился к мировому сообществу и попросил обеспечить охрану ему и другим сотрудникам канала. Об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Угрозы поступают нам, хоть мы и находимся за границей, поэтому мы просим мир, мы просим Польшу, просим другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране", — сказал Путило.
В свою очередь мать задержанного в Белоруссии сооснователя NEXTA Романа Протасевича Наталья заявила, что её сын "не призывал к массовым беспорядкам, насилию и военным действиям", а просто описывал происходящее в республике.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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