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Поступают угрозы: Создатель телеграм-канала NEXTA Путило призвал власти Польши усилить его охрану

Мать задержанного в Белоруссии оппозиционера Романа Протасевича в свою очередь заявила, что её сын "не призывал к массовым беспорядкам, насилию и военным действиям".

27 мая, 14:06
<p>Степан Путило. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nexta_tv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nexta_tv</a></p>

Степан Путило. Фото © Instagram / nexta_tv

Автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Степан Путило обратился к мировому сообществу и попросил обеспечить охрану ему и другим сотрудникам канала. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Угрозы поступают нам, хоть мы и находимся за границей, поэтому мы просим мир, мы просим Польшу, просим другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране", — сказал Путило.

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В свою очередь мать задержанного в Белоруссии сооснователя NEXTA Романа Протасевича Наталья заявила, что её сын "не призывал к массовым беспорядкам, насилию и военным действиям", а просто описывал происходящее в республике.

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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