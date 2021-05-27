Автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Степан Путило обратился к мировому сообществу и попросил обеспечить охрану ему и другим сотрудникам канала. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Угрозы поступают нам, хоть мы и находимся за границей, поэтому мы просим мир, мы просим Польшу, просим другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране", — сказал Путило.