Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Мониторим ситуацию": Центробанк рассказал о попытках россиян взять несколько ипотечных кредитов за день

По словам зампреда регулятора, ситуация находится под контролем. Граждане продолжают брать займы на первоначальный взнос на ипотеку, добавила Юдаева.

27 мая, 13:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Центральный банк России выявил новую схему на ипотечном рынке, когда граждане пытались взять сразу несколько кредитов в один день. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

"Мы видим новую схему, в рамках которой заёмщики берут несколько ипотечных кредитов за один день. Она не получила широкого распространения, но мы мониторим ситуацию", — сказала Юдаева на пресс-конференции.

ЦБ заметил "пузыри" в некоторых видах розничного кредитования

ЦБ заметил "пузыри" в некоторых видах розничного кредитования

Первый зампред ЦБ также отметила, что россияне продолжают брать потребительские кредиты на первоначальный взнос на ипотеку. Однако, по словам Юдаевой, существенного роста таких случаев пока не наблюдается.

Ранее Лайф рассказывал, что ЦБ ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом. Меры могут быть расширены в случае сохранения ускоренного роста цен на недвижимость.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава Центробанка спрогнозировала, когда ВВП вернётся на докоронавирусный уровень

сегодня в 08:07

ЦБ ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом

21 мая, 16:15

Долговая нагрузка россиян выросла до рекордных значений

сегодня в 13:25

Вымогавшим деньги у бизнесмена в Петербурге охраннику Стивена Сигала и его сообщнику предъявили обвинение

сегодня в 14:45

"Знала о своей смерти за несколько лет": Умерла украинская поэтесса, которая сделала из себя Барби

сегодня в 14:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1