Центральный банк России выявил новую схему на ипотечном рынке, когда граждане пытались взять сразу несколько кредитов в один день. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

"Мы видим новую схему, в рамках которой заёмщики берут несколько ипотечных кредитов за один день. Она не получила широкого распространения, но мы мониторим ситуацию", — сказала Юдаева на пресс-конференции.

Первый зампред ЦБ также отметила, что россияне продолжают брать потребительские кредиты на первоначальный взнос на ипотеку. Однако, по словам Юдаевой, существенного роста таких случаев пока не наблюдается.