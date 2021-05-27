"Мониторим ситуацию": Центробанк рассказал о попытках россиян взять несколько ипотечных кредитов за день
По словам зампреда регулятора, ситуация находится под контролем. Граждане продолжают брать займы на первоначальный взнос на ипотеку, добавила Юдаева.
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Центральный банк России выявил новую схему на ипотечном рынке, когда граждане пытались взять сразу несколько кредитов в один день. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
"Мы видим новую схему, в рамках которой заёмщики берут несколько ипотечных кредитов за один день. Она не получила широкого распространения, но мы мониторим ситуацию", — сказала Юдаева на пресс-конференции.
Первый зампред ЦБ также отметила, что россияне продолжают брать потребительские кредиты на первоначальный взнос на ипотеку. Однако, по словам Юдаевой, существенного роста таких случаев пока не наблюдается.
Ранее Лайф рассказывал, что ЦБ ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом. Меры могут быть расширены в случае сохранения ускоренного роста цен на недвижимость.
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