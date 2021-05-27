В Петербурге презентовали первую настольную игру о литературе по мотивам стрит-арта

На специальных картинках изображены граффити, связанные с героями известных произведений великих русских писателей и, конечно же, с самой Северной столицей.

В Северной столице на Дворцовой площади в рамках Международного книжного салона сегодня представили первую настольную игру в жанре "Мемо" на тему "Литературный Петербург". У игроков будет возможность не только развлечься, но и познакомиться с уличным искусством.

Как сообщает газета "Петербургский дневник", правила игры простые: участникам необходимо находить пары одинаковых карточек, кто соберёт больше всех пар, тот и победит. На игровых картинках изображены граффити, связанные с героями литературных произведений великих русских писателей и, конечно же, с самим Петербургом. Создатель игры Кирилл Рейнхольдс отмечает, что в Северной столице у граффити непростая судьба, поскольку зачастую некоторые люди приравнивают их к вандализму.

"Могу привести в пример десятки работ, которые не только гармонично исправили то, что портит облик Петербурга, но и дополнили ландшафт, став новой точкой притяжения для тысяч горожан. Хочется помочь культуре стрит-арта найти своё место не только на городских улицах, но и в сердцах петербуржцев", — указал Рейнхольдс.

Отмечается, что в общей сложности в игру вошло 30 работ питерских граффитистов.

