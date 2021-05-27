Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о похищении после пленения военных Азербайджаном

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело о похищении людей и незаконном пересечении границы после того, как шестерых солдат армянских ВС взяли в плен военнослужащие Азербайджана. Об этом сообщил советник главы ведомства Гор Абрамян.

"По факту незаконного пересечения азербайджанскими ВС государственной границы Армении на административной территории общины Варденис Гехаркуникской области, взятия в окружение шестерых военных ВС Армении, выполнявших инженерные работы на территории республики, их похищения с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья, и перемещения на территорию Азербайджана в военной прокуратуре Севанского гарнизона возбуждено уголовное дело", — написал Абрамян в "Фейсбуке".

Ранее сообщалось, что в Армении подтвердили задержание шести военнослужащих Азербайджаном. Отмечается, что пленённые находились на охраняемой территории воинской части армянских ВС. Сейчас принимаются меры по их возвращению.