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Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о похищении после пленения военных Азербайджаном

Ранее в республике заявили, что задержанные находились на охраняемой территории воинской части армянских ВС. Принимаются меры по их возвращению.

27 мая, 13:47
<p>Фото © ТАСС / АР / Sergei Grits</p>

Фото © ТАСС / АР / Sergei Grits

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело о похищении людей и незаконном пересечении границы после того, как шестерых солдат армянских ВС взяли в плен военнослужащие Азербайджана. Об этом сообщил советник главы ведомства Гор Абрамян.

"По факту незаконного пересечения азербайджанскими ВС государственной границы Армении на административной территории общины Варденис Гехаркуникской области, взятия в окружение шестерых военных ВС Армении, выполнявших инженерные работы на территории республики, их похищения с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья, и перемещения на территорию Азербайджана в военной прокуратуре Севанского гарнизона возбуждено уголовное дело", — написал Абрамян в "Фейсбуке".

В Азербайджане заявили о попытке военнослужащих Армении пересечь границу

В Азербайджане заявили о попытке военнослужащих Армении пересечь границу

Ранее сообщалось, что в Армении подтвердили задержание шести военнослужащих Азербайджаном. Отмечается, что пленённые находились на охраняемой территории воинской части армянских ВС. Сейчас принимаются меры по их возвращению.

Лайф писал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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