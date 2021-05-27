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"Их командир просто играл в дурачка": Военный эксперт оценил инцидент с выдворением британского корабля из российских вод

Баранец в беседе с Лайфом объяснил, что подобные инциденты являются "проверкой" бдительности пограничников.

27 мая, 14:01
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Dragon_(D35)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Royal_Navy_Type_45_Destroyer_HMS_Dragon_MOD_45153124.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Инцидент с выдворением британского корабля погранслужбой ФСБ, также ВМФ и ВКС был провокацией со стороны ВМС Великобритании, а российские военные действовали мужественно. Таким мнением с Лайфом поделился военный обозреватель "Комсомольской правды", отставной полковник Виктор Баранец.

"Плохой сигнал — это рассчитано на дурачков. Как только иностранный корабль пересекает государственную морскую границу РФ, частота должна оставаться чистой и открытой. Если верить нашим пограничникам, то командир британского эсминца просто играл в дурачка. Это им действительно свойственно. Возможно, поэтому решили замолчать инцидент, потому что плохая связь, оказывается. Это лицемерие", — объяснил Баранец.

Полковник в отставке отметил, что подобные ситуации являются провокацией с целью проверить способность России охранять свои рубежи. Баранец очень удивился тому, что об этом происшествии общественность узнала лишь спустя время.

"Сообщение [руководителя Погранслужбы РФ] Кулишова о таком мужественном поступке с таким опозданием, конечно, вызывает удивление. Тем более в этой операции участвовали ВМФ и ВКС. Понятно, что это была совместная работа. Но странно, что только по прошествии такого времени мы вспомнили об этом", — поделился мыслями Баранец.

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Напомним, как ранее стало известно, 13 октября 2020 года погранслужба ФСБ, а также ВМФ и ВКС провели операцию по выдворению из российских территориальных вод британского эсминца D35 Dragon. Корабль воспользовался правом мирного прохода, а затем на требования уйти сообщал о плохом сигнале.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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