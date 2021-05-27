Замначальника томского УФСИН госпитализирован с ножевыми ранениями

В Томске с четырьмя ножевыми ранениями, одно из которых проникающее, госпитализирован замначальника местного УФСИН Александр Зорин. Об этом Лайфу сообщил источник.

Стало известно, что утром 26 мая Зорин приехал к управлению на служебном автомобиле. Он попросил водителя выйти из машины, сославшись на телефонный разговор. Шофёр, через некоторое время вернувшись к автомобилю, обнаружил начальника всего в крови, рассказал наш собеседник.

Зорина доставили в реанимацию Томской областной клинической больницы. Он пришёл в сознание, но находится в тяжёлом состоянии. Мужчина, по словам источника, утверждает, что ранил себя сам. Жизненно важные органы задеты не были.

Оперативники выясняют обстоятельства произошедшего. Конфликтов на службе и в семье у Зорина не было.