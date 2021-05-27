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Хинштейн заявил о намерении Госдумы обсудить с Роскомнадзором ограничение работы порносайтов в России

Депутат также напомнил о противоправности распространения порнографического контента в России. Деятельность эротических ресурсов следует сдерживать, уверен парламентарий.

27 мая, 14:36

Александр Хинштейн. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Депутаты Государственной думы планируют обсудить меры по ограничению доступа к порнографическим интернет-ресурсам в России с Роскомнадзором. Об этом журналистам заявил глава Комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Мы, безусловно, обсудим с Роскомнадзором все эти вещи. Закон напрямую запрещает в том числе распространение порнографии", — сказал Хинштейн.

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При этом, отвечая на вопрос ТАСС, подпадают ли крупнейшие порнографические сайты под законопроект о представительствах IT-гигантов в РФ, депутат, ссылаясь на статью 242 УК РФ, напомнил о противоправности распространения порнографии в России.

"Поэтому, прежде чем решать вопрос по представительствам тех или иных ресурсов, имеющих большую аудиторию, мы должны в целом определиться с законностью функционирования. Как минимум мы попросим Роскомнадзор высказать своё мнение по этому вопросу", — отметил парламентарий.

Одновременно с этим в разговоре с агентством Хинштейн указал, что всевозможные эротические ресурсы в действительности распространяют порнографию, поэтому их деятельность следует ограничивать.

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А недавно в Госдуму внесли законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать представительства в России. Отказ грозит запретами на размещение рекламы, сбор и передачу персональных данных, а также получение денежных средств россиян.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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